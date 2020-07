Verfassungsrichter schränken Zugriff auf Daten ein

Polizei und Verfassungsschutz in Deutschland müssen die Auswertung von Handy-Daten und Internetnutzung zur Terrorabwehr einschränken. Das folgt aus einem am Freitag veröffentlichten Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, nach dem Teile des Kommunikationsgesetzes verfassungswidrig sind.