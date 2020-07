Land NÖ fährt nun zweites Covid-Spital wieder hoch

Mehr als 60 neue Infizierungen wurden innerhalb der beiden Cluster in Niederösterreich - bei der Pfingstgemeinde in Wiener Neustadt und einer Fleischerei in Eggenburg im Bezirk Horn - verzeichnet. Während viele der über 500 isolierten Kontaktpersonen noch auf Testergebnisse warten, fährt man beim Land ein zweites „Corona-Spital“ hoch.