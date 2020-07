Todessturz in Liftschacht war Fremdverschulden

Der betagte Mann war tot im Liftschacht gefunden worden, er war an schweren Kopfverletzungen gestorben. Der Unfallhergang blieb unklar, weshalb ein Gutachten in Auftrag geben wurde. So ließ sich offenbar die Lifttüre öffnen, obwohl die Kabine nicht im entsprechenden Stockwerk war, was laut Aufzugsexperten aufgrund des Mechanismus eigentlich nicht möglich sein dürfte.