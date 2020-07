Weiterhin kein Feiern: Nachtlokale bleiben zu

„Partytourismus in der Slowakei startet“

„Jeden Tag gibt es in ganz Österreich ,illegale‘ Partys und wir dürfen nicht aufmachen“, kritisierte Ratzenberger. „Auch ein Partytourismus startet bereits - etwa in die Slowakei. Dort darf bis 4 Uhr offen sein, in der Schweiz bis 6 Uhr.“ Er forderte vom Innenministerium, dass gegen die illegalen Veranstaltungen vorgegangen wird.