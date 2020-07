Härteres Vorgehen gegen illegale Partys gefordert

In der heimischen Nachtgastronomie liegen die Nerven blank, Nachtclubs und Bars kämpfen ums Überleben. Jetzt scheinen auch die angekündigten Lockerungen ab 1. August wieder in weite Ferne zu rücken. Die steigenden Infektionszahlen dürften eine Verlängerung der Sperrstunde nur schwer möglich machen, wie auch der Sprecher der Nachtgastronomen, Stefan Ratzenberger, zugeben muss. Im krone.tv-Interview mit Gerhard Koller beschreibt er die Stimmung in der Branche und fordert ein härteres Vorgehen gegen illegale Partys wie jene am Wiener Donaukanal.