ÖVP: „Rot-blaue Blockade gefährdet Menschenleben“

SPÖ und FPÖ werden am Mittwoch erneut ihre Mehrheit im Bundesrat nützen, um vom Nationalrat beschlossene Gesetze auf die Wartebank zu schicken. So schafften es u.a. die erweiterten Polizeibefugnisse bei Epidemien mangels rot-blauer Zustimmung am Dienstag im Ausschuss nicht auf die Tagesordnung der Länderkammer. Mit dieser Ablehnung werden die Beschlüsse um acht Wochen verzögert und treten erst nach dieser Frist in Kraft. „Rot und Blau gefährden mit ihrer parteipolitischen Verzögerung im Bundesrat Menschenleben“, kritisierte ÖVP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz.