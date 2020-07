Nun soll auch die Polizei Gesundheitschecks machen

SPÖ will keine „Corona-Spitzel“

Auch SPÖ Gesundheitssprecher Philip Kucher kann dem Vorhaben der Regierung nur wenig abgewinnen. Es sei nicht die Aufgabe der Polizei, Krankheitssymptome festzustellen - vielmehr müssten hier die Gesundheitsbehörden zum Einsatz kommen. Kucher forderte stattdessen mehr und schnellere Corona-Tests - von den versprochenen 15.000 Tests am Tag sei man immer noch so weit entfernt, wie von der zentralen österreichweiten Koordination. „Hier soll die Regierung endlich tätig werden und nicht Polizisten als ,Corona-Spitzel‘ ausschicken“, so Kucher.