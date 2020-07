ÖVP und Grüne brachten Epidemiegesetz auf Schiene

In Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen in Österreich hat der Nationalrat am Donnerstag mit Stimmen von ÖVP und Grünen die Novelle zum Epidemiegesetz beschlossen. Damit darf künftig auch die Polizei Krankheitssymptome erheben. Allerdings droht ein Veto des Bundesrats, da alle drei Oppositionsparteien die Vorlage vehement ablehnten. Von „Huschpfusch“ sprach etwa SPÖ-Gesundheitssprecher Philipp Kucher.