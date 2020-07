Rauchen von E-Zigaretten schwächt Spermien

Im Vergleich zu Nichtrauchern hatten E-Zigaretten-Konsumenten eine signifikant niedrigere Gesamtzahl an Spermien (147 Millionen gegenüber 91 Millionen), ebenso wie tägliche Zigarettenraucher (139 Millionen gegenüber 103 Millionen). Zusätzlich zur geringeren Menge der Samenzellenproduktion leidet auch deren Qualität. So zeigte die Studie eine Abnahme der Spermiendichte sowie eine reduzierte Beweglichkeit. „Ob eine Schwangerschaft eintritt, hängt stark vom Lebensstil des Paares ab. Wir sehen hiermit bestätigt, dass das Umsteigen von Tabakzigarette auf E-Zigarette keine Lösung ist, wenn man Vater werden möchte“, so Prof. Heinz Strohmer, Gründer und ärztlicher Leiter des Kinderwunschzentrum an der Wien.