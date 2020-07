Gasaustritt: 16 Wohnungen in Hallein geräumt

Am Freitagabend hat die Feuerwehr in Hallein in Salzburg die Bewohner aus 16 Wohnungen in Sicherheit bringen müssen. Grund: Aus einer Gastherme war Kohlenmonoxid ausgetreten. Am Vortag war noch an der Therme gearbeitet worden. Verletzt wurde niemand, so die Polizei Salzburg.