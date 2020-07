Linzer Klangwolke wird bis San Francisco tönen

Klangwolke, das ist dieses Jahr überall, nicht nur an der Linzer Donaulände. Klangwolke, das ist dieses Jahr jeder, der mitmachen will, nicht nur die Künstler, die damit beauftragt wurden. Denn die vier Oberösterreicher, die sich „Sounding Linz“ ausgedacht haben - „Krone“-Kolumnist Peter Androsch, Wolfgang „Fadi“ Dorninger, Gitti Vasicek und Sam Auinger - wollen damit ein nachhaltiges, ökologisches und partizipatives Kunstwerk des 21. Jahrhunderts schaffen: „Das ist keine ,Klangwolke Light‘, wir blicken damit voller Ideenreichtum nach vorn“, so Brucknerhaus-Intendant Dietmar Kerschbaum. Der für sein Vorhaben neben Sponsor Sparkasse auch die Kunstuni und das Ars Electronica Center an Bord geholt hat, Letzteres soll helfen, den von der „Krone“ präsentierte Event weltweit an rund 120 Außenstellen seines Netzwerks erlebbar zu machen.