Skandal um Misshandlungen erschüttert Südkorea

Ein Skandal um mutmaßliche Misshandlung von jungen Triathletinnen erschüttert derzeit viele Menschen in Südkorea. Zwei Triathletinnen unterstützten am Montag bei einer Pressekonferenz im Parlamentsgebäude in Seoul entsprechende Vorwürfe ihrer ehemaligen Teamgefährtin Choi Suk Hyeon, die sich Ende Juni im Alter von 22 Jahren das Leben genommen hatte. Ihr Tod hatte im Land einen Aufschrei ausgelöst.