Diese Noten geben sich Wiens Politiker selbst

Und dann wäre da noch Wien als Vorzimmer der Hölle. Einige Oppositionspolitiker malen ein Bild des Grauens, das man so nur aus Endzeitfilmen kennt. Wer nicht gerade im Stau steht, wird überfallen oder ermordet. Böse Ausländer nehmen den Wienern Jobs, Wohnungen und sogar Frauen weg - was wohl die Erklärung dafür sein dürfte, warum es in ihren Parteien so wenige gibt. Wien versinkt im Chaos, in Blut, Tränen und Schulden.