„Effiziente und schnelle Virusbremse“ notwendig

„Mehr und schnellere Tests“

Als wichtigste Maßnahme forderte die Klubobfrau mehr und schnellere Tests. „Wer aufmacht, muss testen“, so Rendi-Wagner. Als Minimum sollten 15.000 Tests am Tag durchgeführt werden. Beim Contact-Tracing sollten zudem sämtliche Personen auf das Virus getestet werden, die mit einem Infiziertem Kontakt hatten - was nun auch geschehen soll, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde.