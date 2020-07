Anschober: Corona-Ausbrüche „mit Sorge zu sehen“

Es sei durchaus erwartet worden, aber „mit Sorge zu sehen“ - das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) über die jüngsten regionalen Corona-Ausbrüche vor allem in Oberösterreich gesagt. Dort waren in den letzten Tagen die Infektionen in die Höhe geschnellt. Von Mittwoch auf Donnerstag sanken die Zahlen österreichweit zwar wieder auf 68 Neuinfektionen, das seien Anschober aber erstens immer noch zu viele, zudem seien 42 davon allein auf den bereits identifizierten Cluster in Oberösterreich zurückzuführen. In dem Bundesland wurden Donnerstagfrüh mehr als 230 Erkrankte gemeldet.