Ohne Symptome testen: Schutz vor der zweiten Welle

Screening in Risikobereichen

Ein weiterer wichtiger Punkt sei, dass Ärzte jederzeit Tests beauftragen könnten. Und dass ab nächster Woche ein umfassendes Screeningprogramm ausgerollt werde, welches gezielt auf Risikobereiche, Menschen in prekären Wohn-, Arbeits- und Lebenssituationen und auf all jene Bereiche abziele, die für Vorfälle bekannt seien, so der Minister.