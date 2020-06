Jetzt lassen wir wieder unsere Masken fallen

Die strengen Coronavirus-Maßnahmen werden nun zunehmend gelockert. Während am Montag die Sperrstunde auf 1 Uhr verlängert wird, entfällt in vielen Bereichen auch die Schutzmaskenpflicht. Während beim Einkaufen keine Maske mehr getragen werden muss, ist sie in den Öffis aber nach wie vor verpflichtend.