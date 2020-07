Wirbel um den Verkauf des Trinkwassers aus Eden

Riesenaufregung in Diersbach! Es sickerte nun durch, dass in einem Garten im Ortsteil Eden aus einem Brunnen täglich 86.400 Liter Wasser abgepumpt und verkauft werden sollen. Am Deal beteiligt ist die Firma „Water of life“, die bei einem ähnlichen Projekt im Mühlviertel auf heftigen Widerstand gestoßen ist.