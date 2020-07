Kühbauer: „Das passt nicht zur Rapid-Mentalität“

„Einfache Rechnung“

Und jede Art von Zweifel könnte fatal, für Rapid am Sonntag in Wolfsberg sogar mit einem Absturz auf Platz vier enden. Die Nervenschlacht kann man sich ersparen. Die Rechnung ist einfach: Schlägt Rapid heute den LASK, ist Platz zwei, die Quali zur Champions League fix. “Das ist unser Ziel“, so Kühbauer. “Es wird ein Kampf, wie immer gegen den LASK kein Zauberfußball. Wir müssen dagegenhalten, jeder alles raushauen, was er noch hat."