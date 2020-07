Großer Unbekannter und zahlreiche offene Fragen

Sidlo ist zentrale Figur in Ermittlungen und einem Untersuchungsausschuss um mögliche Käuflichkeit der türkis-blauen Regierung. Seine Bestellung sei im März 2019 Teil eines Deals zwischen Novomatic (damals beteiligt an Casag) und FPÖ gewesen - der damalige freiheitliche Chef Heinz-Christian Strache („Novomatic zahlt alle“) wollte einen Blauen in die staatsnahe Glücksspielmaschine einbauen. Es gelang, auch weil ÖVP-Leute Sidlo durchgewunken haben.