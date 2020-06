„Rücktritt“: Opposition feuert weiter auf Sobotka

In der Causa um Spendenflüsse an parteinahe Vereine ist nun auch das ÖVP-nahe Alois-Mock-Institut bzw. dessen Obmann Wolfgang Sobotka in den Fokus der Justiz geraten. Nach einer anonymen Anzeige prüft die Staatsanwaltschaft Ermittlungen, allerdings ohne einen konkreten Anfangsverdacht. Der Untersuchungsausschuss sei am Donnerstagabend informiert worden, gab SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Stephanie Krisper (NEOS) und Christian Hafenecker (FPÖ) bekannt. Die Opposition fordert deshalb den Rücktritt Sobotkas als Vorsitzender des Ibiza-U-Ausschusses und will ihn als Zeugen vorladen.