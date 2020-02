Großspenden von Industriellen an FPÖ-nahe Vereine

Wie der „Standard“ berichtet, sollen Austria in Motion bzw. drei weitere Vereine, in deren Gremien FPÖ-Politiker sitzen, auf Vermittlung von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus Geld von den Firmen erhalten haben. Strache hatte in dem Ibiza-Video erklärt, über Spenden an Vereine könnte Geld für Parteien „am Rechnungshof vorbei“ geschleust werden.