Baustart für „schwimmende Gärten“ am Donaukanal

Nach dem Vorbild der schwimmenden Gärten auf der Seine in Paris, soll es nun zukünftig auch in der österreichischen Bundeshauptstadt welche geben. Bereits vor fünf Jahren erstmals angekündigt, erfolgt am Montag, dem 29. Juni, nun endlich der Baustart. Auf einer Länge von rund 120 Metern begrünt die Stadt Wien die ehemalige, denkmalgeschützte Kaiserbadschleuse am Donaukanal.