Jetzt kommen die „schwimmenden Gärten“ doch

So stolz war Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) auf ihre schwimmenden Gärten - und dann wurde eine ganze Legislaturperiode nichts daraus. „Dem Plan, die ehemalige Kaiserbadschleuse zu begrünen und für die Menschen nutzbar zu machen, ging eine sinnlose Blockade der niemals genutzten Betonfläche durch Ex-Pächter Norbert Weber voraus“, so Sima: „Weber, der auch Ex-Pächter der ehemaligen Copa Kagrana, heute CopaBeach, ist, nutzte die Fläche am Donaukanal nie, blockierte aber jegliche Neugestaltung.“