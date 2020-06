Herzog watscht Rapidler ab: „Das ist Wahnsinn!“

Das einzige Schöne an der Niederlage sei, dass die Hütteldorfer schon am Wochenende gegen Sturm Graz die Chance auf Wiedergutmachung haben. „Als Nationalteamtrainer verlierst du ein Spiel und hast zwei Monate kein Spiel und wirst wahnsinnig. So gehst du morgen zum Training, ein bisschen Regeneration, trittst die Burschen ein bisschen in den Hintern und am Wochenende muss es wieder funktionieren“, so Herzog, der Israel übrigens den Rücken kehrt, nach dem historischen Spiel im Sky-Studio.