Andreas Herzog hört als Israel-Teamchef auf!

Israels Fußball-Verband bestätigte am Abend die Trennung von Herzog. Präsident Oren Hasson bedankte sich beim Wiener für dessen Zeit beim Team. „Jeder, der mit ihm im Verband und der Mannschaft gearbeitet hat, hatte die Gelegenheit, mit einem echten Profi, Anführer, Gentleman und erstklassigen Fußballer zusammenzuarbeiten“, meinte Hasson. Herzog betreute Israel in insgesamt 16 Länderspielen. In der EM-Qualifikation startete die Mannschaft stark, holte u.a. einen 4:2-Heimerfolg gegen Österreich. Am Ende der Kampagne standen aber fünf Niederlagen in zehn Spielen bei nur drei Siegen zu Buche.