Gute Bilanz bei der Pflege

„Die Pflege und Betreuung im Burgenland haben in Zeiten der Krise ausgezeichnet funktioniert. Notwendige Maßnahmen wurden schnell ergriffen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, so Illedits. „Im Bereich der 24-Stunden-Betreuung kam es aufgrund der Grenzschließungen zu Problemen, sodass das Land hier tätig werden musste, um die Versorgung aufrecht zu erhalten. Das geschah zum einen über eine Trennungszulage in der Höhe von 500 Euro für alle Personenbetreuerinnen aus dem Ausland, die ihren normalen Turnus um vier Wochen verlängerten. “Darüber hinaus habe ich - in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Burgenland - einen Flug für 100 kroatische Personenbetreuerinnen organisiert", so der Landesrat.