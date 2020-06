Polizisten zogen Bewusstlosen aus eiskalter Enns

Der 23-Jährige aus Steyr sprang am 22. Juni um 20.19 Uhr zum Spaß von der Ennsbrücke, da er schwimmen wollte. Das hatte er zuvor mehreren Passanten erzählt. Nachdem der Mann dann aber beobachtet wurde, wie er versuchte, sich an Büschen am Ortskai festzuhalten, wurden die Einsatzkräfte verständigt.