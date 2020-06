VW Arteon Shooting Brake greift nach den Sternen

Licht als das neue Chrom

Von vorn erkennt man die Facelift-Generation vor allem an der durchgezogenen LED-Lichtleiste (bzw. die LED-Beleuchtete Chromleiste), welche die beiden LED-Striche der Scheinwerfer verbindet (Option im Basismodell, Serie in den R-Modellen). Ansonsten stechen die Änderungen nicht so ins Auge, dass den neuen von der Vor-Facelift-Version des VW Arteon unterscheiden könnte, es sei denn im direkten Vergleich. Es gibt auch mehrere Varianten. So taucht die R-Version deutlich aggressiver im Rückspiegel auf, weil an der Front nur zwei Leisten verchromt, die übrigen in Schwarz gehalten sind.