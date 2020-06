Surface Go 2: Wie gut ist der Windows-Notizblock?

Das Zubehör macht den Preis

Preislich kommt beim Surface Go 2 durchaus was zusammen - auch, wenn das Tablet allein in der günstigsten Variante gar nicht so teuer wirkt. Ab 450 Euro wechselt es mit Pentium-CPU, 4 GB RAM und 64 GB Flash-Speicher den Besitzer. Eine arg magere Ausstattung, für die getestete Version mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher werden dann aber schon über 600 Euro fällig. Will man ein Chip-Upgrade auf einen Core m3-8100Y, bewegt man sich Richtung 800 Euro, das Höchste der Gefühle ist eine Business-Version mit Core m3, 256 GB Speicher und LTE-Modem. Die kostet dann 920 Euro.