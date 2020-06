So reagiert Salzburgs Kulturszene aufs Hilfspaket

Heinrich Schellhorn (Grüne) hat am Mittwoch neue Hilfen für die Kulturszene in Salzburg präsentiert. Nach einer Bedarfserhebung bei 40 Kulturinstitutionen veranschlagt das Land zusätzliche 2,5 Millionen Euro an Förderungen. Fünf Millionen Euro sind nötig. Den Rest sollen Bund und Stadt aufbringen. Die Gespräche laufen noch.