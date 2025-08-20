Vorteilswelt
Liga ist sich einig

Die Eisbullen landen den fünften Titel-Streich

Salzburg
20.08.2025 13:30
Hört man sich in der Liga um, feiern am Ende der Saison wieder die Eisbullen.
Hört man sich in der Liga um, feiern am Ende der Saison wieder die Eisbullen.(Bild: Tröster Andreas)

Beim Media Day der ICE Hockey League in Liefering wurde Salzburg unisono zum Topfavoriten erklärt. MVP Johnny Hughes, Bozens Kapitän Daniel Frank und 99er Lukas Haudum sind sich einig: Die Eisbullen haben die besten Karten, auch heuer wieder den Titel zu holen.

Die vergangenen zwei Tage absolvierte die ICE Hockey League ihren Media Day in der Akademie in Liefering. Es gab sich in Salzburg nicht nur das „Who’s Who“ der Liga die Klinke in die Hand. Mit zahlreichen Ex-Eisbullen wirkte es auch wie ein Klassentreffen. „Es ist schön, wieder einmal hier zu sein, Salzburg wird immer eine Heimat für mich sein“, strahlte Liga-MVP Johnny Hughes.

Der auf die Frage, wer am Ende der Saison die Karl Nedwed Trophy in die Höhe stemmt, nur eine Antwort kennt: „Das kann eigentlich nur Salzburg werden.“ Der 37-Jährige ist aber nicht der Einzige, der davon ausgeht, dass die Bulls den fünften Streich in Serie landen.

Alle Teams haben sich gut verstärkt, aber Salzburg ist der Topfavorit. Sie haben einfach die richtigen Leute dafür

HCB-Kapitän Daniel Frank

Wer da ein Wörtchen mitreden will, sind unter anderem die Füchse aus Bozen. „Alle Teams haben sich gut verstärkt, aber Salzburg ist der Topfavorit. Sie haben einfach die richtigen Leute dafür“, weiß HCB-Kapitän Daniel Frank.

In das gleiche Horn bläst auch 99er Lukas Haudum: „Alleine wegen der letzten Jahre ist Salzburg der Topfavorit. Sie sind sicher nicht schwächer geworden.“ Aber der gebürtige Linzer – der weiterhin eine Ausstiegsklausel fürs Ausland besitzt – bläst auch zur Attacke: „Wir werden natürlich versuchen, sie daran zu hindern.“

Lesen Sie auch:
Nienhuis (re.) und die Bulls unterlagen Kosice. 
1:2 n. V. gegen Kosice
Viveiros-Premiere endete mit einer Niederlage
16.08.2025

Die Eisbullen selbst warnen jedoch. „Besonders Bozen und auch der KAC haben sich gut verstärkt. Am Ende wollen wir aber erneut den Titel“, machte Benjamin Nissner die erste Kampfansage.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
