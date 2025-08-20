Die Eisbullen landen den fünften Titel-Streich

Die vergangenen zwei Tage absolvierte die ICE Hockey League ihren Media Day in der Akademie in Liefering. Es gab sich in Salzburg nicht nur das „Who’s Who“ der Liga die Klinke in die Hand. Mit zahlreichen Ex-Eisbullen wirkte es auch wie ein Klassentreffen. „Es ist schön, wieder einmal hier zu sein, Salzburg wird immer eine Heimat für mich sein“, strahlte Liga-MVP Johnny Hughes.