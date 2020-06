Ilzer: „Uns haben die spielerischen Ideen gefehlt“

Christian Ilzer (Austria-Trainer): „Im Spiel mit dem Ball war die erste halbe Stunde wirklich in Ordnung. Danach haben uns die spielerischen Ideen gefehlt. Deshalb wurde es dieses körperbetonte Spiel, da haben wir die Räume nicht gefunden. Wir haben uns diesen 1:0-Sieg hart erkämpft und auch verdient. Wir haben in den letzten 14 Runden nur einmal verloren. Da sehe ich eine Entwicklung. Von der Leistung her sind es nur kleine Schritte, die nach vorne passieren.“