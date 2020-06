Autofreie Wiener Innenstadt: Grüne und ÖVP einig

Fix: Antrainer dürfen weiter in den Bezirk einfahren

Über all dies und die „nächsten Schritte“ werde man in der Pressekonferenz informieren. Dass Anrainer weiter in den Bezirk einfahren dürfen, sei aber jedenfalls fix, so die Sprecherin der Verkehrsstadträtin. Beim Treffen am Dienstag waren übrigens auch Vertreter aller Bezirksfraktionen mit Ausnahme der FPÖ anwesend. Sie wurden auch eingeladen, bei der Präsentation am Mittwoch Podium zu sitzen. Laut Hebein-Büro wurde auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bereits von der Einigung und den nun konkretisierten Plänen informiert.