Autofreie City: „Werde gegebenenfalls eingreifen“

In der Debatte um Pläne für eine autofreie Wiener City - wobei zahlreiche Ausnahmen angedacht sein dürften - hat sich am Dienstag erstmals Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zu Wort gemeldet. Und er stellte dabei sein Veto in den Raum. Nämlich dann, „wenn die Interessen der Bevölkerung nicht wahrgenommen werden“, wie er am Rande eines Pressetermins sagte. Das konkrete Projekt kenne er aber noch nicht.