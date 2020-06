Luxus-Chalets am Badesee

Offene Kamine, eigene Sauna und sogar eine Vespa zur Benutzung während des Aufenthaltes - das alles und noch viel mehr Luxus der gehobenen Klasse will Jandl seinen Gästen auf jeweils 115 Quadratmetern künftig bieten. Und dazu zählt er ebenso das Seerestaurant „Die Möwe“, das vom bloßen Buffet zum Gourmettempel upgegradet wurde. Dort wird Küchenchef Michael Graf auf klimafreundliche, nämlich regionale und auch vegane Kost achten. „Der Trend geht heuer bekanntlich besonders zum Privaturlaub in Österreich. Dem wollten wir in unserer Vila Vita in Pamhagen genauso Rechnung tragen“, erläutert Tourismus-Fachmann Jandl sein ausgeklügeltes Konzept, in das 17,5 Millionen € geflossen sind.