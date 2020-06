Köstinger: „Werden die Krise gemeinsam meistern“

Während sich die Corona-Lage hinsichtlich der Infektionszahlen in Österreich gut entwickelt, bereitet die wirtschaftliche Situation vielen Branchen große Sorgen. Vor allem Gastronomie und Kultur sind von der Krise schwer betroffen - trotz der Lockerungen und bisherigen Maßnahmen will das Geschäft nicht in Schwung kommen. Die Regierung hat daher weitere Unterstützungsmaßnahmen erarbeitet, in einem nächsten Schritt will sie befristet die Mehrwertsteuer auf alle Speisen und Getränke auf fünf Prozent senken. krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf spricht über diese und weitere Corona-Hilfen mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger.