Kilometerlanger Stau vor Karawankentunnel auf A11

Suchanfragen-Peak für Slowenien-Trips

Statistiken des Suchmaschinenriesen Google zufolge war der Suchbegriff „Slowenien“ jener, an dem das Interesse in der letzten Woche am deutlichsten gestiegen ist. Die Grenzen für Österreicher sind seit 4. Juni wieder offen. Die Wettervorhersagen für die Badeorte Piran und Portoroz sowie „Camping am Meer“ und „Camping Portoroz“ standen im Fokus der Anfragen.