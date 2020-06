Weiterer Tod bei Festnahme: „Ich kann nicht atmen“

Die Causa George Floyd, die die Menschen auf der ganzen Welt erschüttert - nun wird ein ähnlicher Todesfall in Polizeigewahrsam unter die Lupe genommen. Anfang März starb der 33-jährige Afroamerikaner Manuel Ellis - auch in diesem Fall sorgen Videos zu dem Vorfall für Entsetzen. Bei seiner Festnahme im Bundesstaat Washington sagte der 33-Jährige - wie auch Floyd - mehrfach: „Ich kann nicht atmen.“ Er starb schließlich an Atemstillstand und aufgrund physischer Gewalteinwirkung.