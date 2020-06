Acht Verletzte bei Massenschlägerei im Mühlviertel

Elektroschocker und Schlagring

Am 25. Mai waren auf einem Parkplatz in St. Georgen an der Gusen sieben Männer wegen genannter Beleidigung in Streit geraten. Die Situation eskalierte. Laut Polizei dürfte einer der Beteiligten einen Elektroschocker gezogen und eingesetzt haben, jemand beschädigte mit einem Schlagring ein Auto. Vier Personen wurden leicht verletzt.