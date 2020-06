Neuer Elektroauto-Akku hält 2 Millionen Kilometer

Billiges Öl hemmt E-Auto-Nachfrage

Ein Problem steht dem Siegeszug des Super-Akkus für Elektroautos aber noch im Weg: Sprit ist derzeit so günstig wie seit vielen Jahren nicht. Für die Nachfrage nach Elektroautos ist das naturgemäß Gift, zumal Verbrenner in der Anschaffung noch immer deutlich günstiger sind. In ein oder zwei Jahren, glaubt Zeng, könnte sich das Problem aber von selbst gelöst haben. Erst vor einigen Wochen hatte das Ölkartell OPEC die Fördermenge gesenkt, damit weniger Angebot am Markt ist und die Preise bei anhaltender Nachfrage wieder steigen.