OPEC einigt sich auf Senkung der Ölförderung

Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent lag am 19. Februar noch bei fast 60 US-Dollar (damals umgerechnet 55 Euro) - am 1. April kostete das Fass dann bloß noch rund 25 Dollar (rund 23 Euro). Am Donnerstag kletterte der Brent-Preis zeitweise wieder auf rund 33 Dollar, sank aber während des OPEC-Meetings wieder.