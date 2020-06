Jetzt starten unsere Kinos wieder richtig durch!

Gute Nachrichten für Kino-Fans: Die Constantin-Film Unternehmensgruppe eröffnet am Donnerstag mit dem Urania Kino und dem Actors Studio die ersten zwei Standorte in Wien. Österreichs größter Kinobetreiber geht damit einen ersten Schritt in Richtung Normalbetrieb und lädt zum Auftakt mit Stargast Stefan Ruzowitzky und seinem Film „Narziss und Goldmund“ ins Kino. Landesweit zeigen einige Programmkinos bereits seit dieser Woche wieder Filme, weitere Kinos in Österreich folgen am 19. Juni. Weiter fraglich bleibt der genaue Zeitpunkt der Öffnung großer Kinos - angesichts vorerst noch fehlender neuer Blockbuster.