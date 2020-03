„Narziss“ im Kino: Ruzowitzky auf Hesses Spuren

Bunte Idylle statt düsterem Mittelalterbild

Regisseur Ruzowitzky, der auch das Drehbuch schrieb, ist in seiner Adaption sichtlich bemüht, kein düsteres Mittelalterbild wiederzugeben, das mit unserer heutigen Realität wenig zu tun hat. Während im KZ-Film „Die Fälscher“, der Ruzowitzky den Oscar einbrachte, wie so oft bei dieser Thematik ein trübes Grau dominiert, hat sich der Regisseur hier für eine untypische Darstellung entschieden: Die Gegenden in seinem Mittelalter sind stets idyllisch und bunt. Die Frauen, die bei Hesse allesamt Goldmund verfallen, dürfen nun eigene Motivationen haben.