Kinos wollen nicht bis August aufs Öffnen warten

In der Corona-Krise sei der Filmmarkt praktisch gänzlich zum Erliegen gekommen, und zahlreiche Filmpremieren wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Diese Filme würden erst dann in die österreichischen Kinos kommen, wenn in Europa die großen Nationen ihre Häuser wieder öffnen, was derzeit noch nicht absehbar sei, so Michael Stejskal vom Verleiherverband.