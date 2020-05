Kinos dürfen nun schon ab Freitag wieder öffnen

Steiermark als Autokino-Eldorado

Geradezu als Autokino-Eldorado entpuppt sich die Steiermark. In Graz läuft bereits seit dem 15. Mai am Dach des Einkaufszentrums Citypark das Diesel-Autokino, während das Drive-in Cinema Graz am Messegelände am Donnerstag mit je vier Spieltagen pro Woche sein Angebot startet. Und ab Freitag wird im Schwarzl Freizeitzentrum in Unterpremstätten das Raiffeisen Autokino eröffnet. In Villach schließlich will ab Juni Organisator Fritz Hock für einen Monat ein Autokino für zumindest 60 Pkw zum Leben erwecken.