Der Sommer ist pünktlich: Badewetter am Wochenende

Nahezu wolkenlos präsentiert sich der Freitag, lediglich im Marchfeld und im Weinviertel können am Nachmittag gewittrige Schauer niedergehen. „Die Temperaturen steigen kräftig an, im Oberinntal gibt es bereits bis zu 29, vereinzelt auch 30 Grad“, so Spatzierer. „Auch am Samstag scheint häufig die Sonne und bei Höchstwerten bis 30 Grad gibt es in weiten Teilen des Landes gutes Badewetter.“ Am Nachmittag können jedoch im Bereich der Nordalpen sowie im äußersten Osten des Landes kräftige Wärmegewitter niedergehen.