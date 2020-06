Rapid: Die Junge Welle ist zur Waffe geworden

Für Aufsehen sorgte auch Leo Greiml, der die Ausfälle in der Abwehr mehr als kompensierte: „Ich bin stolz auf ihn, von ihm überzeugt“, lobte Kühbauer den 18-Jährigen. „Er erinnert mich mit seiner Einstellung an mich. Ich war nur der bessere Fußballer, er kann besser grätschen.“ Was Greiml schmunzeln ließ: „Reingrätschen und den Ball gewinnen ist auch das beste Gefühl, schöner als jedes Tor.“