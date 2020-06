33 Tage voller Events als Turbo für St. Veit

Unter dem Titel „Lust auf Innenstadt“ startet die Herzogstadt bereits ab Mitte Juni einen dichten Veranstaltungsreigen, um die Innenstadt nach der Corona-Zwangspause zu beleben und die Stimmung in der Bevölkerung und unter den Gästen zu heben. So werden Plätze bis Ende August an insgesamt 33 Tagen zur kleinen, aber feinen Eventbühne für Musik- und Kulturveranstaltungen.