Warum mussten Ehefrau und Ex-Geliebte sterben?

Ganz Kärnten steht unter Schock. Szenen wie in einem Thriller ereigneten sich am Samstag gegen 8.45 Uhr im idyllischen Tourismusort Drobollach am Faaker See. Aus einem fahrenden weißen Pkw heraus fielen Schüsse. Eine 56-jährige Frau aus Finkenstein wurde Opfer einer brutalen Hinrichtung. Ein Projektil aus der Pistole traf sie mitten in den Kopf; die Frau brach tot vor einem Café zusammen, wo sie beschäftigt war.